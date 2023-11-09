وزيرة التخطيط: رئيس الوزراء حريص على دعم المشروعات بكافة المحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يدل على التشاركية التي تقوم بها الدولة المصرية، وعملية التنمية التي تتم بالدولة.

وقالت هالة السعيد، خلال كلمتها التي القتاه بمؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أن رئيس الوزراء، حريص على دعم المشروعات التي تتم بكافة المحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة، خاصة وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الشباب والرياضة.

أتاحت الخبراء

وتابعت وزيرة التخطيط، أن وزارة التعليم العالي أتاحت الخبراء والأكاديميين لتقييم المشروعات التي تتم بالدولة.

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