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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط: رئيس الوزراء حريص على دعم المشروعات بكافة المحافظات

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يدل على التشاركية التي تقوم بها الدولة المصرية، وعملية التنمية التي تتم بالدولة.

 

وقالت هالة السعيد، خلال كلمتها التي القتاه بمؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية،  أن رئيس الوزراء، حريص على دعم المشروعات التي تتم بكافة المحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة، خاصة وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الشباب والرياضة.

 

 أتاحت الخبراء

وتابعت وزيرة التخطيط، أن وزارة التعليم العالي أتاحت الخبراء والأكاديميين لتقييم المشروعات التي تتم بالدولة.

https://web.facebook.com/Alaolanews/videos/726270626056300

وزيرة التخطيط هالة السعيد القطاع الخاص المجتمع المدني الدولة المصرية

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