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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغباري: مصر رفضت صفقة القرن ومخطط التهجير.. والفلسطينيون متمسكون بأرضهم

اللواء محمد الغباري،
اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،

أكد  اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الفكر الصهيوني مرتبط بالفكر الإنجليزي، مشيرا إلى أن أعداد الصهاينة زاد مع الهجرة الثانية 1904.

 

وقال محمد الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مشروع “ايلاند”الشرق الأوسط الجديد، مؤكدا أنه رفضته مصر عدة مرات.

 

يرفضون التهجير

وتابع  المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن مصر رفضت صفقة القرن ومخطط التهجير، مؤكدا أن الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير.

أكاديمية ناصر العسكرية الصهاينة لشرق الأوسط صفقة القرن التهجير

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