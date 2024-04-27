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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأسر المنتجة لمنتجات المشغولات اليدوية والتراثية

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية المقام بحديقة الشلالات القبلية، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإدارة الحفاظ على التراث، والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي وسط، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وجامعة فاروس، ومديرية الشئون الصحية، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومنطقة آثار الإسكندرية.

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وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المعرض يهدف إلى إحياء المنتجات التراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسيدات المعيلات، حيث يتم توافر أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

وأشار الشريف، إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، مؤكدًا إن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.  

الجدير بالذكر؛ أن المعرض يقام لمدة يومين في الفترة من 27-28 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارض من السيدات المعيلات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين "مشغولات يدوية وتراثية كروشية تريكو- منتجات جلود- إكسسوارات- ملابس- منتجات غذائية".

وتفقد الشريف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تشمل  "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية- الاعتلال الكلوي-وسائل تنظيم الأسرة- والأمراض المزمنة" وذلك بتواجد عربية متنقلة.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور محمود عودة مدير عام الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بالصرف الصحي بالإسكندرية، ومحمد خضر الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، وشيرين مصطفى مدير إدارة الحفاظ على التراث، والنائبة منى عمر، والمهندسة سكينه البابلي عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

الاسكندرية الاسر المنتجة أثار الإسكندرية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة السيدات المعيلات الصناعات اليدوية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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