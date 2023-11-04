الغباري: الماسونية هي أداة الصهيونية لتفكيكك المجتمعات في العالم ..فيديو

كشف اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، معلومات هامة عن تاريخ اليهود وتاريخ وجودهم في المنطقة.

وقال الغباري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وفقا للرواية اليهودية سيدنا إبراهيم أتى إلى منطقة بابل ومنطقة بين النهرين وهي العراق ".

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق :" وفقا للرواية اليهودية فأن الأرض من نهر مصر للنهر الكبير في الفرات لسدنا إبراهيم ونسله"، مضيفا:" لم يتم ذكر نهر النيل في الرواية اليهودية ووفي الاغلب مقصود به وادي العريش الذ ي كان ممطرا قديما ".

وتابع :" إسرائيل لديها عقيدة بأن تكون الأرض من بين نهر الفرات وحتى وادي العريش ملكا لهم لتحقيق عقيدتهم".

واكمل محمد الغباري:" الماسونية هي أداة الصهيونية لتفكيكك المجتمعات في العالم".