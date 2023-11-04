اللواء الغباري: اليهود عايشين على المظلومية طول الوقت..فيديو

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن اليهودية ليست دين لكنها جنس ، مضيفا:" كلمة اليهودية تم إطلاقها لأول مرة في عصر الإسكندر الأكبر ".

وقال محمد الغباري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عندما كان يفتح سيدنا داوود القدس كان اسم أول تل من تلال القدس صهيون ".

وأضاف محمد الغباري:" اليهوديين يعيشون على مظلومية ويدعون انهم يعيشون طوال حياتهم محرومين ".

وقال:" مملكة داوود القديمة بداية تكوين المملكة التي يحلم بها اليهود، وبداية بعدها سياسة الأرض المحروقة والسيطرة على ثروات الأرض، ومن عادات اليهود القتل، حيث قتل مدينة كاملة بها 10 آلاف شخص، وكان اليهود يرقصون وجثث مفحمة بجوارهم، والغدار والدم من صفاتهم.

وتابع محمد الغباري :" فكرة تكوين الجيش الإسرائيلي عقائدية بالنسبة لليهود ويتكون الجيش الإسرائيلي من 25 % جنود عاملين و75 % جنود احتياط ".