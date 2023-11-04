لتضامنهم مع الفلسطينيين.. الشرطة الإسرائيلية تنهال بالضرب على مجموعة من اليهود |فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مشاهد لشرطة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أثناء قيامها بضرب مجموعة من اليهود الحريديم لتضامنهم مع الفلسطينيين.

وأوضحت الفضائية أن الشرطة الإسرائيلية فرقت بالقوة مجموعة من اليهود المتشددين في حي ميا شعاريم بالقدس الشرقية خلال وقفة تضامنية مع غزة وقامت الشرطة بإنزال الأعلام الفلسطينية ولافتات تظهر التضامن مع غزة.

ويُظهر مقطع الفيديو أحد أفراد الشرطة وهو ينهال بالضرب على يهودي متدين ويلقيه بقوة على الأرض.

يشار إلى أن ميا شعاريم هو حي يسكنه اليهود الحريديم الذين يعارضون الصهيونية وبعضهم لا يعترفون بالدولة الإسرائيلية وفق معتقدهم الديني.