وزير الصحة: يمكننا استقبال أضعاف عدد المصابين الفلسطينيين للعلاج في مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أثناء زيارته إلى شمال سيناء: “إننا غير مقيدين باستقبال أي عدد من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضاف وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مستشفى العريش، أن مصر استقلبت عددًا من الجرحى الفلسطينيين، بمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد وبور سعيد، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات لأطفال تحت عمر الـ16 عاما، ويتم يوميا استقبال من 40 لـ 50 حالة، والمتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، ويمكن استقبال أضعاف الأضعاف بشكل يومي.







وأوضح أن هناك أطفالا تحت 8 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل واللا محدود للأشقاء في فلسطين، وأن هناك أطفالا تحت الـ8 سنوات تم استقبالهم عبر معبر رفح.



مستشفيات ميدانية

وذكر أن الجانب المصري على استعداد لإقامة مستشفيات ميدانية في الجانب الفلسطيني بعد خروج وتدمير عدد كبير من المستشفيات بسبب القصف المتواصل.

وتابع: “خلال ساعات، ننتظر وصول عدد آخر من الجرحى، بعد تأخر وصول الأعداد المتفق عليها أمس بسبب قصف قافلة سيارات الإسعاف التي خرجت من مستشفى الشفاء وكانت في طريقها إلى معبر رفح البري، حيث لم يصل سوى 17 حالة، وهو نصف العدد المتفق عليه”.