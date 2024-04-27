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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تدريبات عسكرية على طول الحدود المشتركة بين بولندا وليتوانيا.. فيديو

صدى البلد

التقى الرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا في اليوم الأخير من المناورات العسكرية، التي استمرت أسبوعًا على طول فجوة سوالكي.
 

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تعتبر منطقة ملتهبة

وتُعد فجوة سوالكي امتدادًا استراتيجيًا مهمًا من الأراضي، التي تعتبر منطقة ملتهبة محتملة في حالة حدوث مواجهة بين روسيا والناتو، .. جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويبلغ طول الحدود بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حوالي 100 كيلومتر، وهي أيضاً ممر بري بين بيلاروسيا، حليفة موسكو، وجيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق.

وشارك في المناورات 1500 جندي مشاة ليتواني، و200 فرد من اللواء الميكانيكي الخامس عشر البولندي، وعسكريون أمريكيون وبرتغاليون.

بولندا ليتوانيا روسيا الناتو توك شو صدى البلد

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