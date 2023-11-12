أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تشديد عربي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

اخبار مصر.. أكد قادة الدول العربية والإسلامية إدانتهم ورفضهم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، التي راح ضحيتها آلاف الضحايا... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حان الوقت لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.. نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية والإسلامية

وجه الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض رسالة واضحة وحاسمة إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره.

السيسي وعبدالله يشددان على رفض تعريض الأبرياء في غزة لسياسات العقاب الجماعي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في الرياض مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

لقاء السيسي وبشار الأسد.. مصر وسوريا يرفضان تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني على هامش قمة الرياض| فيديو

أجرى الرئيس الرئيس السيسي ونظيره الإيراني مباحثات على هامش القمة العربية الإسلامية.

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة.. رسائل الرئيس السيسي للعالم في قمة الرياض

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليومالسبت، برسائل مصر في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض، لمجلس الأمن والمجتمع الدولي.

حملة السيسي الانتخابية تبرز رسائله بقمة الرياض الاستثنائية .. إنفو جراف

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

اتفاق مصري إيراني على أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة

التقى الرئيس السيسي بنظيره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي وأردوغان يتفقان على ضرورة الوقف الفوري للقصف والعمليات العسكرية في غزة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تكثيف التشاور بين مصر والسعودية.. تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان على هامش قمة الرياض

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

مستقبل قطاع غزة .. مصر تواجه مخططات اللحظة الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية

يطرح التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة ، ضرورة التفكير في مقاربة جديدة للتعامل مع مستقبل القطاع، وذلك ضمن إطار أشمل يتعلق بحل القضية الفلسطينية على أسس السلام العادل والشامل، وهي الرؤية التي تتوافق مع وجهة النظر المصرية أيضًا.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس: ما يحدث الآن في المنطقة خارج حدود الإنسانية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج.

8 مواقع أثرية تتجمل لاستقبال الزائرين .. تعرف عليها

استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري ولا سيما المواقع الأثرية والمتاحف، تستمر الوزارة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب .

يوم العزاب .. كيف تحول "11-11" إلى أكبر يوم للتسوق في مصر؟

تحول يوم العزاب، الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، إلى أكبر يوم للتسوق على الإنترنت في العديد من الدول ومن بينها مصر، وسجلت مبيعات المتاجر الإلكترونية في هذا اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام العادية.

رئيس الوزراء: إيقاف الخدمات عن 53 ألف مواطن اعتدوا على الأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة حريصة على تفقد المشروعات التنموية بكل محافظة، موضحا أنه تم اليةدوم افتتاح مركز السيطرة الخاص بالسلامة والطوارئ بالفيوم واتفقت مع مدير المركز على استمرار متابعة تشغيل هذه المراكز لتأدية الدور الخاص بها.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شقق للإيجار من الإسكان .. اعرف الشروط

توفر الحكومة وحدات سكنية وشقق إسكان تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة والتي من بينها طرح وحدة سكنية بمساحات مختلفة للإيجار التمليكي.

أضعف الإيمان تضامننا معهم .. البلشي : نقف إجلالا لصمود الشعب الفلسطيني

شارك عدد كبير من الصحفيين، فعاليات اليوم التضامنى تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين".

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

جديد وبدل تالف...خطوات استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية أون لاين

تعد شهادة الجيش من المستندات المهمة وهي دليل على انتهاء الشخص من تأدية الخدمة العسكرية، أو أن حصل على إعفاء من القوات المسلحة، وهي الشهادة الرسمية التي لا بد أن أن يقوم الجندي باستخراجها بعد انتهائه من فترة الخدمة التي تختلف وفقًا للدرجة العلمية للأشخاص.

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بيانا عاجلا قالت فيه إن البرق يشتعل على مناطق متفرقة من الدلتا ( المنوفية- الشرقية ) كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة المقبلين على الزواج؛ لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجه لشراء الذهب؛ من أجل الاستثمار.