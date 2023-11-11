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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس: ما يحدث الآن في المنطقة خارج حدود الإنسانية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج.

شارك في الصلاة لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث تزينت الكنيسة بالورود في استقبال قداسة البابا تواضروس، وتولت فرق الكشافة تنظيم أماكن جلوس المشاركين في الصلاة. 

وشهد محيط كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج تواجدا أمنيا مكثفا، حيث تم منع مرور السيارات بالشوارع المحيطة بالكنيسة، إلى جانب وضع البوابات الأمنية وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال. 

وقال البابا تواضروس - في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الكنيسة هى بيت المؤمنين، وإنها تتميز بوجود سر الأبوة أو الكهنوت، فهى بيت الأبوة، وأن الكنيسة هى الأم التى تحتضن كل أولادها، لافتا إلى أن اليوم هو يوم مفرح لكل أبناء الكنيسة. 

وطالب البابا تواضروس الجميع بالصلاة من أجل أن يحل السلام في العالم وأن يعطى حكمة ونعمة لكل قادة للعالم، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو خارج حدود الإنسانية، ولكن ليس لنا إلا أن نصلى من أجل أن يحل الله بسلامه في كل البلدان.

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