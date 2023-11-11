يوم العزاب .. كيف تحول "11-11" إلى أكبر يوم للتسوق في مصر؟

تحول يوم العزاب، الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، إلى أكبر يوم للتسوق على الإنترنت في العديد من الدول ومن بينها مصر، وسجلت مبيعات المتاجر الإلكترونية في هذا اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام العادية.

يحتفل ملايين الأشخاص في الصين، في 11 نوفمبر من كل عام، إضافة إلى أجزاء أخرى من العالم بـ يوم العزاب، الذي أصبح أيضا أكبر يوم تسوق في العالم، وقدمت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، خصومات للمتسوقين من 1 وحتى 11 نوفمبر.

ما هو يوم العزاب وكيف بدأ الاحتفال به؟

يوم العزاب عطلة غير رسمية يتم الاحتفال بها بشكل أساسي في الصين، وتم تدشينه في عام 1993 كبديل لعيد الحب، ما يمنح الشباب الصينيين العزاب، فرصة للاحتفال في جميع أنحاء البلاد والالتقاء ببعضهم، وأدرك كبار تجار التجزئة بسرعة حقيقة أنهم يستطيعون استهداف المستهلكين وخاصة الشباب، من خلال تقديم خصومات عبر متاجرهم والإنترنت.

بداية الاحتفال بيوم العذاب، كانت في جامعة نانجينج عام 1993، وكان يتم الاحتفال بـ يوم العزاب من قبل الطلاب الذكور، لكن سرعان ما أصبح هذا اليوم شائعًا بين الشباب الصينيين غير المتزوجين، الذين رأوا أنه فرصة للقاء أفراد آخرين، وبدأوا في تنظيم الأحداث واللقاءات للاحتفال.

وأصبح حدث التسوق العالمي اليوم في عام 2009، عندما بدأت شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، التي تحقق غالبية مبيعاتها عبر التطبيقات، في تقديم خصومات خاصة في ذلك اليوم، وحققت شركة "علي بابا" مبيعات قياسية، ما جعله أكبر حدث تسوق في العالم، وانتشرت الفكرة في جامعات الصين وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفكرة ليصبح الاحتفال بيوم العزاب أحد مظاهر الثقافة الصينية.



وتعتبر شركة علي بابا إحدى أولى الشركات التي استغلت يوم العزاب في عالم التسوق وقررت في عام 2009 إطلاق مهرجان تسوق في 11/11، لتسجل في أول عام مبيعات بقيمة 7 ملايين دولار، وبعد 3 سنوات تخطت مبيعات علي بابا في يوم العزاب مليار دولار ثم تضاعف هذا الرقم سنويا وصولاً إلى 30 مليار دولار عام 2018، وانتشر بعد ذلك يوم العزاب في دول منطقة جنوب شرق آسيا والدول الأوروبية والمنطقة العربية ليصبح يوما عالميا للتسوق عبر الإنترنت.



يوم العزاب في مصر

أصبحت العديد من الشركات والعلامات التجارية الشهيرة تستغل هذا اليوم وتقدم تخفيضات تتراوح بين 10% و70% بمناسبة يوم العزاب في مصر، ووفقا لأحد المواقع المعنية بالتخفيضات والعروض في مصر، فإن التخفيضات تتضمن عددا كبيرا من المنتجات منها لوازم الأطفال وألعابهم والأثاث والملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ويقدم أمازون خصومات تصل إلى 60% على مختلف المنتجات من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأدوات المنزلية والمطابخ وغيرها، وتضمنت الخصومات أجهزة أبل وسامسونج وسوني وفيليبس وغيرها، إضافة إلى خصومات لحاملي بعض أنواع البطاقات المصرفية.



المنتجات الأكثر مبيعًا خلال يوم العزاب:

الملابس والأحذية

الأجهزة الإلكترونية

مستلزمات المنزل

مستلزمات التجميل



ويتوقع أن يستمر نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر إلى مستويات قياسية بحلول عام 2025.