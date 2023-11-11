حملة السيسي الانتخابية تبرز رسائله بقمة الرياض الاستثنائية .. إنفو جراف

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المشتركة: "أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في هذه الظروف الاستثنائية والتي يمر فيها الوقت ثقيلًا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يعانون من القتل والممارسات غير الإنسانية التي تعود إلى العصور الوسطى والتي تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية".

وأضاف السيسي: "كما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلمًا وحزينًا ويكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم"، مؤكدا أن مصر "أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع الآمنين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي".

وأكد السيسي، أن سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولابد من اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه المدنيين، وأن يكون هناك ممرات آمنة ومستمرة، لتقديم المساعدات الإنسانية.

وعن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، قال الرئيس السيسي أن "المجتمع الدولي تحمل مسئولية العمل الجماعي، من أجل وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط".

من جانبها أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رسائل الرئيس خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.