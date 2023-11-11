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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة.. رسائل الرئيس السيسي للعالم في قمة الرياض

صدى البلد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليومالسبت، برسائل مصر في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض، لمجلس الأمن والمجتمع الدولي.

 

وجاءت رسائل الرئيس السيسي كالآتي:

-القمة المشتركة غير العادية تعقد فى ظروف استثنائية، يمر الوقت فيها ثقيلا، على أهالى غزة من المدنيين الأبرياء، الذين يتعرضون للقتل، والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى  من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

- كما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة، واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف.

- أدانت مصر منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.

- نشدد  فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور.

- يتحمل المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن، مسؤولية مباشرة، للعمل الجاد والحازم، لتحقيق ما يلى دون إبطاء:

أولا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.

ثانيا-وقف كافة الممارسات.. التي تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

ثالثا-اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسا-التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها "القدس الشرقية".

سادسا-إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.

- لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.

- مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

- اعطاء الحق لأصحابه سبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التي آن لها.. أن تحيا فى سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء .. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا..لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به.. من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها".  

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