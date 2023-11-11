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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 مواقع أثرية تتجمل لاستقبال الزائرين .. تعرف عليها

منطقة آثار
منطقة آثار

استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري ولا سيما المواقع الأثرية والمتاحف، تستمر الوزارة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب .

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت 8 مواقع أثرية منها موقع أبو مينا الأثري بالأسكندرية والمسجل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بمنظمة اليونسكو، مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ودير مارمينا وتحت إشراف منطقة آثار الاسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وأضاف أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع لافتا إلى أن المشروع سوف يساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية به، وهو ما يعد تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والآثار.

ومن جانبه قال  محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أن المشروع تضمن عمل مظلات خشبية مزودة بمقاعد لراحة الزائرين أثناء الزيارة، كما تم تزويد الموقع بلوحات إرشادية و معلوماتية عن تاريخ وهوية الموقع ومسار الزيارة، وتوفير دورات مياه متنقلة منها ماهو مخصص للزائرين من ذوي الهمم بما يضمن توفير كافة سبل الإتاحة والزيارة للسياحة الميسرة. كما تم تحديد مسار الزيارة بالموقع تيسيراً على الزائرين للتحرك داخل الموقع الأثري إلى جانب إظهار امتداد الموقع الذي يضم مجموعة من المباني الأثرية الهامة.

وأوضح الدكتور باسم إبراهيم مدير  الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تصميم وتنفيذ وتركيب عدد (76) لوحة إرشادية ومعلوماتية مزودة بالرمز الكودي Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية في عدد (7) مواقع أثرية ومتحف بعدد من المحافظات المصرية منها متحف الإسماعيلية ومناطق كل من هرم هوارة وقصر قارون بمحافظة الفيوم، ومنطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة وأضرحة الصحابة والتابعين بالبهنسا بمحافظة المنيا، ومنطقة آثار دشاشة بمحافظة بني سويف.

وأضاف أن اللوحات الإرشادية في كل موقع أثري تتضمن معلومات عن تاريخ وعمارة الموقع، وأهم النقوش به، وأعمال الترميم التي تمت، ومسار الزيارة بالإضافة إلى عدد من التعليمات الواجب مراعاتها حفاظاً على الموقع الأثري الأمر الذي من شأنه توفير كافة المعلومات عن الموقع للزائرين من المصريين والأجانب بما يعمل على تيسيير زيارتهم وتحسين تجربتهم السياحية.

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