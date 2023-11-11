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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أضعف الإيمان تضامننا معهم .. البلشي : نقف إجلالا لصمود الشعب الفلسطيني

صدى البلد

شارك عدد كبير من الصحفيين، فعاليات اليوم التضامنى تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين".

وتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال "ارسم مع فلسطين" مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وسيلقى عدد من الكتّاب والفنانين كلمات، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى "تفصيل ثانوى" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.
 قال الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا نقف إجلالا واحترامًا لصمود الشعب الفلسطيني، واليوم محاولة لإرسال رسالة هي مجرد تضامن بالقلب وأضعف الإيمان وهو تضامن مع فلسطين.


وأضاف البلشي، خلال فعاليات اليوم التضامني في نقابة الصحفيين الذي جاء بعنوان شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين، اليوم السبت: ما يجري الآن همجية ووحشية ومحرقة وصلت للمستشفيات والمرضى.

وأكد البلشي ان المرضى الآن عرضة للقتل، ونحن أمام عدوان وحشي يستهدف كل الأطراف، نحن أمام صمت دولي وهناك من يدافع عن بقاء العدوان، لذلك نحن أمام ازدواجية معايير بدت منذ اليوم الأول وحاولنا رصدها وتسجيلها.. والأرقام موجعة ومفجعة ونحن أمام وحشية يتستر عليها العالم، ونحن أمام جريمة من أكبر جرائم العالم، نحن أمام مشاهد أعادت لما شكل النكبة ولا نتمناها نكبة.
وختم نقيب الصحفيين : نطالب بوقف هذه الحرب فورًا وإدخال المساعدات ووقف هذه المحرقة ووجود تحرك على قدر هذه الجريمة ونحن أمام تراجع لضمير الإنسانية.

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