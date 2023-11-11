رئيس الوزراء: إيقاف الخدمات عن 53 ألف مواطن اعتدوا على الأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة حريصة على تفقد المشروعات التنموية بكل محافظة، موضحا أنه تم اليةدوم افتتاح مركز السيطرة الخاص بالسلامة والطوارئ بالفيوم واتفقت مع مدير المركز على استمرار متابعة تشغيل هذه المراكز لتأدية الدور الخاص بها.

واضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة الفيوم انه تفقد معرض منتجات محافظة الفيوم، مشيرا الى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنمية الحرف اليدوية ووصلنا إلى ٢٠٠٠ شركة مسجلة بمنصة تراثنا.

واوضح انه تفقد مركز يوسف الصديق وكان حريصا على متابعة مشروع حياة كريمة بالمركز الذي كان يفتقد الخدمات الآدمية للمواطن المصري وتفقدنا المركز الطبي ونقاط الاسعاف والمركز النوعي والخدمات الاخرى التي لم تكن متاحة من قبل ، لافتا الى حرصه على الوقوف والتحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الخدمة.

واشار مدبولي الى اهمية هذه المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في مصر، منوها بان محافظة الفيوم كانت من اقل المحافظات حصولا على خدمة الصوف الصحي، لكن هذه الخدمة ستتجاوز نسبة ٧٠٪؜ بجميع محافظات ومع انتهاء مبادرة حياة كريمة سيتم تغطية كافة المحافظات.

واوضح مدبولي اننا اليوم بجوار بحيرة قارون وتم انخفاض مستوى التلوث في المياه وهناك متابعة مع الوزراء وهناك انواع سمك متواجدة في البحيرة بانواع كبيرة ومستمرين في المشروعات التي تقلل الملوحة والتلوث في البحيرة.

واضاف رئيس الوزراء انه كلف المحافظ بحصر المباني التي تطل على البحيرة والتي لم تعمل منذ فترة وسيكون هناك متابعة لتشغيل هذه المنشآت.

وحول البناء على الاراضي الزراعية اكد رئيس الوزراء أن الأجهزة الحكومية ستواجه بكل حسم اي محاولات للبناء على الاراضي الزراعية واي تعدي على الاراضي الزراعية سيتم ايقاف كل الخدمات التي يحصل عليها صاحب الارض، معلنا عن ايقاف الخدمات ل ٥٣ الف مواطن من سماد وبطاقات تموين حيث ان كل متر من الأراضي الزراعية هو ثروة لنا ويكلف مليارات لتعويضه، موضحا ان الفترة المقبلة سيتم تكثيف الزيارات على مستوى المحافظات للاطمئنان على سير المشروعات ونسب تنفيذها.