الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاءت مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية في إطار استمرار دور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وتهدف القمة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في فعاليات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض؛ بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم؛ للتضامن مع فلسطين، ولبحث الحرب في قطاع غزة، بمشاركة العديد من رؤساء ووفود الدول العربية والإسلامية.

السيسي يلتقي بثمانية من قادة الدول العربية والإسلامية

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس بثمانية من قادة الدول العربية والإسلامية وهم: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والرئيس الإيراني إبراهيم، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، و الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

وأكد كل من الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي خلال لقاءهما على الجهود المشتركة لوقف العدوان، وحماية المصالح العربية والأمن القومي العربي. وتوافق الزعيمان على تكثيف التعاون تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض.