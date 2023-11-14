فرص عمل جديدة بالقومي للبحوث| اعرف الشروط

تسعي الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى إتاحة الفرصة أما جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.



وظائف جديدة للمواطنين



وظائف جديدة توافرت بالمركز القومي للبحوث، حيث تم فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بإدارته المختلفة عن طريق الندب الكلى للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

تخصصات فرص عمل القومي للبحوث



وهناك مجموعة من التخصصات والوظائف الشاغرة لدي المركز القومي للبحوث والتي يمكن للمواطنين التقديم عليها وتشمل ما يلي :-

- تتضمن الوظائف المعلنة الحاجة إلى أخصائي شؤون إدارية ثالث.

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة أخصائي شؤون إدارية ثاني.

- وتشمل التخصصات المطلوبة أيضا أخصائي شؤون مالية ثالث

- كما تتضمن فرص العمل المتاحة مسؤول مشتريات ثاني.

- وأيضا تشمل التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وظائف المركز القومي للبحوث الحاجة إلى محامي ثالث.

الشروط العامة للقبول في فرص العمل

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم فى فرص عمل المركز القومي للبحوث والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط في الراغبين فى التقديم أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

- كما تشكل الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية.

- وتتضمن أيضا الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة استيفاء بيان حالة وظيفية حديث عن شهر أكتوبر الماضي ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به التالي:

1- الاسم رباعي.

2- الرقم القومي.

3- المؤهل الحاصل عليه المتقدم للوظيفة.

4- المجموعة النوعية التي ينتمي لها.

5- التدرج الوظيفي.

6- تقرير تقويم الأداء الوظيفي عن آخر عامين

7- الجزاءات الموقعة إن وجدت.

المستندات المطلوبة للتقديم فى فرص عمل القومي للبحوث

- يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة موافقة جهة العمل الأصلية على الندب.

- وتشمل أيضا المستندات المطلوبة خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين المعينين على باب أول أجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي.

- تقديم صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعة على المتقدم في حال وجودها وما صدر ضده من أحكام قضائية.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به الاسم وتاريخ التعيين الفعلي والفرضي والمجموعة النوعية.

طريقة التقديم على فرص عمل القومي للبحوث



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل المركز القومي للبحوث تقديم الطلبات بمكتب أمين عام المركز حاليا وحتى 5 ديسمبر المقبل مع كتابة رقم الموبيل الشخصي للمتقدم.

كما أنه سوف يتمّ إخطار المسوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية بعد دراسة الطلبات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس المركز.