مرتبات مجزية .. فرص عمل لا تعوض للشباب

تسعى الحكومة إلي تقديم فرص عمل إلي الشباب فى تخصصات متنوعة عبر الشراكة مع القطاع الخاص حيث تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل مستمر عن فرص تتناسب مع الجميع.

فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عن طريق الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تتضمن العديد من التخصصات المطلوبة التي يمكن للشباب التقديم فيها.

شملت التخصصات المطلوبة ضمن الوظائف الخالية لإحدى الشركات الخاصة التي تحتاج إلى العديد من التخصصات والتي من بينها مساعد شيف.



شروط وظائف الشباب والرياضة

ويجب على المتقدم فى وظائف الشباب والرياضة أن تتوافر لديه بعض الشروط المطلوبة والتي ذكرتها وزارة الشباب والرياضة :-

- يشترط الحصول علي مؤهل فوق متوسط - مؤهل متوسط.

- كما يلزم وجود خبرة 6 أشهر على الأقل.

- يشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، عدا الأمن.

- يشترط موقف واضح من التجنيد.



تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك العديد من الوظائف الخالية لدي الشركات الخاصة والتي تتضمن وفق إعلان وزارة الشباب والرياضة كما يلي :-

- الحاجة إلى مساعد شيف مخبوزات «خبرة 6 أشهر على الأقل».

- كما تتوافر فرص عمل سائق رخصة مهنية ثالثة.

- كما تشمل التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة أمن إداري «السن لا يقل عن 50 عاما».

- الحاجة إلى عمال إنتاج أقسام «الأجبان - الألبان - الثلاجة».

- الحاجة إلى عمال مخازن.

- الحاجة إلى عمال خدمات.

- تتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في القاهرة- المرج شارع مؤسسة الزكاة

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة في

- الحصول على مرتب مجزى.

- الحصول على تأمين اجتماعي.

- الحصول على تأمين صحي.

-كما تتضمن المميزات توفير وجبة.

- إضافي.

- متوفر سكن للعمال المغتربين عدا الأمن.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

