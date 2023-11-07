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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحديثي التخرج.. فرص عمل مميزة فى بنك مصر | اعرف الشروط

وظائف
وظائف

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل.

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وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها بنك مصر الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل مقر  البنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.


 فرص عمل بنك مصر


وتتوافر فرص عمل فى الكثير من التخصصات للعمل ضمن فريق البنك، حيث توفر الوظيفة للملتحق بها الكثير من المميزات.

تخصصات فرص عمل بنك مصر


تتوافر فرص عمل فى وظيفة Customer Service Representative  و عدد من التخصصات للعمل ضمن فريق البنك في محافظتي القاهرة والجيزة.

وهناك مجموعة من المهام والمسؤوليات الوظيفية التي يقوم بها الملتحق بالوظائف المعلنة فى بنك مصر  وتتضمن ما يلي:

- تتضمن المسؤوليات الوظيفة خدمة العملاء من خلال إتمام معاملات الحساب.

- كما تشمل الوظائف المعلنة تنفيذ العديد من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات ، وصرف الشيكات ، والتحقق من أرصدة الحسابات ، وتحويل الأموال.

- كما يجب أن يقوم الملتحق بالوظائف المعلنة التأكد من أن درج النقود متوازن مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص / زيادات.

- تتضمن المسؤوليات أيضا تهيئة الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات

- يحدد فرص تنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- كما تشمل المسؤوليات الوظيفة توجيه العملاء لاستخدام مختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية.

شروط فرص عمل بنك مصر

وتتضمن شروط التقديم على فرص عمل بنك مصر  علي هذه الوظيفة مايلي :-

- تتوافر فرص عمل بنك مصر لسكان القاهرة والجيزة فقط

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها 0 إلى 3 سنوات خبرة

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها

- الدرجة: جيد أو أعلى

- كما تشمل المتطلبات الخريجين الجدد لعام (2021/2022/2023)

- كما يشترط العمر: 28 كحد أقصى

- يشترط عدم وجود أقارب يعملون في بنك مصر

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طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر التقديم من خلال الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر  وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للتقديم على الوظائف.

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