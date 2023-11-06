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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فرص عمل "جنب البيت" لسكان مشروعاتها.. طلعت مصطفى تنظم أول ملتقى توظيفي في مبادرة هي الأولى من نوعها في مجال التطوير العقاري .. فيديو

صدى البلد

حصد ملتقى مجموعة طلعت مصطفى الأول للتوظيف، والذي أقيم السبت الماضي، إشادة واسعة من رواد الأعمال وسكان مشروعات المجموعة وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها في مجال التطوير العقاري في مصر.

تصدرت أخبار الملتقى محركات البحث على جوجل وصنفت من أكثر الموضوعات قراءة ومتابعة على كبرى المواقع الاخبارية.

أوضح دكتور شريف حماد ، وزير البحث العلمي الاسبق والاستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن مهمة مجموعة طلعت مصطفى، لا تنتهي عند بيع وحدات سكنية فقط، لكنها تمتد لتوفير خدمات متكاملة لسكان هذه المدن الجديدة، لان القصة ليست  بيع عقار ، وإنما في تكوين مجتمع كامل بثقافته».

من جهتها، قالت رشا طنطاوي، مدير التسويق بقمة "تكني سوميت":  «فكرة أن الشركة والسكان عنصر واحد فكرة إيجابية جدا تسهم في تحقيق النجاح، وهو أمر مميز للغاية، وفخورة بأن أراه في مصر.

كما أشاد سكان مدينتي والرحاب  بملتقى التوظيف واشاروا الى أن هذا الملتقى سابقة من نوعها ودليل جديد على تميز مجموعة طلعت مصطفى.

أعربت دينا مكي، مدير التوظيف بقطاع الموارد البشرية في مجموعة طلعت مصطفى، عن سعادتها بنجاح الملتقى التوظيفي ، حيث شارك فيه عدد كبير من الشباب من سكان الرحاب ومدينتي ومختلف مشروعات المجموعة. وأكدت مكي أنه بمجرد الإعلان عن الملتقى التوظيفي تلقينا أكثر من 2500 طلباً لشغل الوظائف المتاحة بشركات المجموعة ، وأشارت إلى أن تقدم أعداد كبيرة من السكان للمشاركة بالملتقى التوظيفي الأول يثبت نجاح الملتقى في تحقيق الهدف منه وهو تعزيز التواصل وارتباط السكان بالمجموعة وتوفير خدمات متنوعة لقاطني مشروعاتنا ، منها حتى .. فرص عمل.

أطلقت مجموعة طلعت مصطفى ملتقى توظيف لسكان مشروعات المجموعة في نادي مدينتي ، حيث يوفر الملتقى فرص عمل داخل شركات المجموعة بمختلف المجالات .

يأتي تنظيم ملتقى التوظيف في إطار جهود مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث ارتقت المجموعة بمفهومها من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات.

جودة حياة طلعت مصطفى الرحاب مدينتي

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