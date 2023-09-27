في إطار المسؤولية المجتمعية للمجموعة.. "طلعت مصطفى" تسلم 1200 طالب وطالبة شهادة التدريب الصيفي

احتفلت مجموعة طلعت مصطفى، بانتهاء التدريب العملي لدفعة جديدة من طلبة المدارس الفنية ومختلف الكليات خلال إجازة الصيف في أقسام المجموعة المتنوعة، لاكتسابهم الخبرة العملية المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل.

وسلمت مجموعة طلعت مصطفى، شهادات التدريب لعدد 1200 طالب وطالبة في عشرات التخصصات خلال موسم صيف 2023، واشتمل التدريب العملي بمشروعات طلعت مصطفى وإداراتها المختلفة على تخصصات الإدارة المالية – البنوك - الموارد البشرية – التسويق والمبيعات- الصيانة - خدمة العملاء – الهندسية - اللاندسكيب - الإدارة الفنية -تكنولوجيا ونظم المعلومات - المدن الذكية وغيرها .

قال الدكتور مصطفى عبد ربه ، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، إن التدريب العملي بالمجموعة هذا العام شمل قطاعات جديدة، مثل الإشراف على تنفيذ المشروعات - التجهيزات الفندقية - أجهزة المدن - مبيعات الأندية - المراكز التجارية . وأوضح أن التدريب شهد تفاعلا كبيراً من الطلاب وقاموا بتقديم مشروعات عملية ، كما تم تقييم البرنامج التدريبي للطلاب وفق أحدث نظم التقييم المعتمدة " 360 evaluation " .

وأكد دكتور مصطفى عبد ربه، أن التدريب العملي يستهدف صقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل ، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية .

وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات المصرية بمشروعاتها المختلفة كل عام خلال أجازة الصيف ، حرصا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .