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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إسرائيل تواصل عدوانها وترامب يدعو لاتفاق| والواقع يناقض التصريحات.. ماذا يحدث؟

قطاع غزة الان
قطاع غزة الان
ياسمين القصاص

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة، الذي يشهد منذ السابع من أكتوبر عام 2023 أوضاعا إنسانية كارثية.

وفي هذا الصدد، أصدر جيش الاحتلال بيانا رسميا حذر فيه جميع السكان في عدد من مناطق القطاع، معلنا أن العمليات العسكرية ستتسع رقعتها وستتجه غربا نحو مركز مدينة غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إنه في وقت تواصل فيه التصريحات الأميركية، وعلى رأسها تصريحات الرئيس ترامب التي تشير إلى قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، نجد أن الواقع الميداني على الأرض يسير عكس ذلك تماما.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا جديدا لسكان عدة مناطق في قطاع غزة، معلنا عن تصعيد وشيك للأعمال العسكرية وامتدادها غربا نحو مركز المدينة، مما يؤكد مرة أخرى أن الجرائم الإسرائيلية تتصاعد ولا تهدأ، حتى في ظل الحديث عن التهدئة.

وأشار أبو لحية، إلى أن هذا المشهد يعكس بوضوح أن كل تصريح علني صادر عن ترامب أو أي مسؤول أميركي حول قرب الاتفاق، يستقبل من قبل الاحتلال كضوء أخضر لمواصلة جرائمه وتكثيفها.

وأوضح البيان أن التحذيرات تشمل مناطق: غزة، جباليا، الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام، وتل الزعتر، داعيا السكان إلى إخلاء تلك المناطق فورا والتوجه إلى منطقة المواصي.

باريس تؤكد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

وفي تطور لافت على الساحة الدولية، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم حقوق الفلسطينيين. 

وأشار في مقابلة مع قناة «LCI» الفرنسية إلى أن ما يحدث في غزة، وخاصة مقتل مدنيين أثناء توزيع المساعدات الغذائية، يمثل "عارا يمس كرامة الإنسان". جاءت تصريحاته بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ترامب يوجه رسالة بشأن غزة 

وفي الولايات المتحدة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة حول التصعيد في غزة، وعبر منصته «تروث سوشيال»، دعا ترامب إلى التوصل لاتفاق عاجل بشأن الأوضاع في القطاع، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بصدد التفاوض مع حركة «حماس» على صفقة قد تشمل استعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف ترامب أن نتنياهو "ضحية لحملة شعواء"، مشبها ما يتعرض له في إسرائيل بما وصفه بالملاحقات التي تعرض لها هو نفسه خلال فترة رئاسته، داعيا إلى وقف محاكمته الجارية.

احتجاجات في نيويورك بسبب غزة

وفي سياق متصل، شهدت مدينة نيويورك مظاهرات حاشدة نظمها الآلاف من النشطاء احتجاجا على استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. 

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع، مطالبين بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل فورا.

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