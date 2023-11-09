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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو سنك 30 وتجيد الإنجليزية.. فرص عمل لن تتكرر| اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من المواطنين إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها، خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل.


فرص عمل جديدة 

وعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن فرص عمل جديدة، وذلك وفقا للإعلان رقم 1 لعام 2023 الصادر، حيث توافرت مجموعة من التخصصات والوظائف الشاغرة لديها.

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وظائف خالية في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتتوافر مجموعة من الوظائف وفرص العمل لدى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي تشمل الحاجة إلى ما يلي:

-  درجة مدير عام.

- مدير للإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

تخصصات وظائف هيئة المحطات النووية 

كما تضمن إعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مجموعة من الوظائف التخصصية.

- الحاجة إلى الوظائف الهندسية، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في (هندسة نووية ـ كهرباء ـ كيمياء ـ ميكانيكا ـ مدنى).

- الحاجة إلى وظائف العلوم من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في (كيمياء ـ فيزياء) فى الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي فرص عمل هيئة المحطات النووية

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقدم في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء:

ـ تشمل المستندات المطلوبة صورة المؤهل الدراسي.

ـ تتضمن الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على وظائف هيئة المحطات النووية صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

ـ كما تشمل المستندات المطلوبة صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

- يلزم أيضا للتقديم على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

ـ تشمل المستندات المطلوبة للتقديم فى فرص عمل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء صورة شهادة عضوية النقابة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ تقديم صورة من الطابعة التأمينية.

شروط فرص عمل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

- ألا تزيد السن في تاريخ نشر الإعلان، وذلك بالنسبة لـ وظائف الدرجة الأولى، على 40 سنة والدرجة الثانية على 35 سنة والدرجة الثالثة على 30 سنة.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل.

- يلزم إجادة اللغة الإنجليزية .

- يشترط إجادة الحاسب الآلي.

- كما يشترط اجتياز اختبارات التي حددتها الهيئة وقبول العمل في مواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو بغيرها.

مواعيد وطريقة التقديم على فرص عمل هيئة المحطات النووية

يقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بفرص عمل هيئة المحطات النووية بتسجيل البيانات ورفع المستندات «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم وفق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في وظائف المحطات النووية لجميع التخصصات بداية من 17 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر 2023.

وفيما يخص وظائف العلوم، يتم فتح باب التقديم بداية من 24 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الجاري، أما الراغبون في التقديم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية، تتلقى الهيئة طلباتهم بداية من 1 إلى 7 ديسمبر 2023.

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ويتم وفقا لهيئة المحطات النووية تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة بداية من 8 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر، كما يبدأ تلقي طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام بداية من 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر، وفيما يخص طلبات جميع التخصصات لمن تخلف عن المواعيد السابقة يتم تلقيها في 22 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر.

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