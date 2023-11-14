«هي تستطيع» تطلق «أنا مشاركة» من جنوب الصعيد للتوعية بأهمية التصويت بالانتخابات الرئاسية

أطلقت مؤسسة “هي تستطيع” برئاسة الدكتورة دعاء زهران، حملة "أنا مشاركة"، في قرى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، حيث شارك بالحملة نساء وفتيات.

وسوف تستمر الحملة بمحافظات الجمهورية، وتستهدف فتيات ونساء مصر ممن لهن حق التصويت بجميع محافظات الجمهورية من أجل التوعية بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن المرأة المصرية كانت ولا تزال في قلب المشهد السياسي طوال السنوات العشر الماضية؛ وأثبتت بمشاركتها وحضورها السياسي الفاعل، قدرتها وريادتها في تصدر المشهد الانتخابي تصويتاً، وترشحاً، لما لها من ثقل في المجتمع المصري.

وأكد محمد سيف النصر، منسق المبادرة، أن المشاركة الانتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الانتخابية، وأنها تعرف كيف تختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى لها ولمصر الوطن.

وقال إن حملة "أنا مشاركة" سوف تعمل، ومن خلال الاتصال المباشر بالمرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، على رصد جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تجابه واقع المرأة المصرية، رغم التقدم المحرز منذ 2014.

وأضاف أن الحملة تهدف للتوعية وتأكيد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد ممارسة مسئولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة.

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