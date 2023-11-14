محافظ جنوب سيناء يفتتح أول مركز خدمة "المرأة العاملة" بمدينة طور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مشروع مركز خدمة المرأة العاملة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال المحافظ، إن مشروع مركز خدمة المرأة العاملة، يعد مركز إنتاجي وخدمي، لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة لأداء أدوارها المتكاملة في خدمة المجتمع، وهو من المشروعات الرائدة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، وهو اول مشروع من نوعه في المحافظة، ويتضمن وحدة وجبات كاملة، ووحدة غسيل وكي.

وأوضح ان المشروع يهدف إلى تقديم خدمات للمرأة العاملة بأسعار مناسبة، ومساعدتها في التوفيق بين مسئوليات عملها و واجبات أسرتها، إضافة إلى إتاحة مزيدا من فرص العمل لأفراد المجتمع.

أشار إلى أنه جرى تنفيذ المشروع من الخطة الاستثمارية لمديرية التضامن الاجتماعي، وتجهيزه بتكلفة لا تتخطى ال 330 ألف جنيه، إضافة إلى مساهمة الجمعيات الأهلية في استكمال تجهيزات المشروع، والذي يهدف إلى تقديم وجبات جاهزة، وغسل وكي الملابس للسيدات العاملات، وطلاب الجامعات، وفئات المجتمع من راغبي الخدمة.

وأكد المحافظ على دعمه لمركز الخدمة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم وجبات الإفطار بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا.

مركز خدمة المرأة العاملة

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