مدير مجمع الشفاء في غزة: لا صحة لوجود أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية

كشف الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء في غزة، أخر تطورات الحصار الذي يتعرض له المجمع، مشيرا إلى أن المجمع أصبح عبارة عن مقبرة.



وأضاف محمد أبو سليمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجمع الشفاء يتعرض لقصف من الاحتلال الإسرائيلي،

وتم قصف أماكن داخل المستشفى من قبل العدوان الإسرائيلي.

وتابع الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء في غزة، أن هناك أطفال ماتوا في مجمع الشفاء لانقطاع الكهرباء والاكسجين ، ومقبرة جماعية حاليا في مجمع الشفاء لان الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لنا بالخروج.



دعا كل الجهات الدولية لتفتيش الشفاء من أجل تكذيب الاحتلال الإسرائيلي بوجود مسلحين حماس فيه ، ولا صحة لوجود أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية.