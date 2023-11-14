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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مجمع الشفاء في غزة: لا صحة لوجود أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

كشف الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء في غزة، أخر تطورات الحصار الذي يتعرض له المجمع، مشيرا إلى أن المجمع أصبح عبارة عن مقبرة.

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82 شهيدا وانقطاع الكهرباء.. مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى مقبرة في غزة


وأضاف محمد أبو سليمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجمع الشفاء يتعرض لقصف من الاحتلال الإسرائيلي، 
وتم قصف أماكن داخل المستشفى من قبل العدوان الإسرائيلي.

وتابع الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء في غزة، أن هناك أطفال ماتوا في مجمع الشفاء لانقطاع الكهرباء والاكسجين ، ومقبرة جماعية حاليا في مجمع الشفاء لان الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لنا بالخروج.

دعا كل الجهات الدولية لتفتيش الشفاء من أجل تكذيب الاحتلال الإسرائيلي بوجود مسلحين حماس فيه ، ولا صحة لوجود أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية.

الشفاء غزة أحمد موسى الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي أحمد موسى إسرائيل فلسطين قناة صدي البلد

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