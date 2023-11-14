82 شهيدا وانقطاع الكهرباء.. مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى مقبرة في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يوما بعد آخر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريحات صحفية: "لقد فقدنا أعدادا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء".

وأضاف القدرة أنه تم دفن نحو 82 شهيدا في مقبرة جماعية تم حفرها داخل مجمع الشفاء بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار المتحدث إلى أنه تم فقد كل الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء في مجمع الشفاء في غزة.

ومن جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن أحد مبانيها الثلاثة الواقعة بالقرب من مستشفى الشفاء تعرض لإطلاق نار، مشيرة إلي أن أكثر من 100 شخص بينهم 65 طفلا يحتمون هناك.

وأضافت أطباء بلا حدود: "كنا نحاول إجلاءهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، ونطلب من الجيش الإسرائيلي ممرا آمنا لهما لمغادرة مركز القتال العنيف الدائر حاليا في مدينة غزة".

وأمس، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة الإنسانية الدولية، أنه لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا طعام بمستشفى الشفاء في غزة، مشيرة إلي أن كثير من الجثث والمصابين أمام مدخل المستشفى.

وأكدت أطباء بلا حدود، وقوع هجوم على سيارة إسعاف أرسلناها لنقل مصاب من مستشفي الشفاء.