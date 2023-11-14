الصحة في غزة: دفن عشرات الجثث في ساحة مستشفى الشفاء

صرحت وزارة الصحة في غزة لشبكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم دفن عشرات الجثث في ساحة مستشفى الشفاء.

وقالت الصحة في غزة ، إن هناك نحو 12 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح في غزة منذ بداية الحرب.

وأضافت الوزارة للعربية، أن منظمة الأونروا والصحة العالمية لم تعد تقدم الخدمات في قطاع غزة، مضيفاً أن المنظمات الأممية رضخت لإسرائيل وخرجت من قطاع غزة.



وقالت الصحة في غزة، إن المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل الآن في شمال غزة.

ولفتت الصحة غزة للعربية ، إن تصريحات إسرائيل عن نقل حاضنات أطفال إلى غزة دعائية.