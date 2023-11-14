مجمع الشفاء: طلب الاحتلال إخلاء المستشفى من الجرحى استهتار بالأرواح

أكد أحد الأطباء المتواجدين داخل مجمع الشفاء الفلسطيني، رفض الكشف عن هويته للتليفزيون العربي ، اليوم الثلاثاء، أنهم معرضون في أي لحظة لاستهداف من جانب قوات الاحتلال التي تحاصر المستشفى.

وناشد الطبيب في مجمع الشفاء للعربي، خلال مداخلة هاتفية الصليب الأحمر وكل المعنيين بضرورة العمل على الإخلاء الأمن للمستشفى.

وأوضح أن طلب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء بإخلاء المصابين والجرحى من الشفاء إلى المستشفى المعمداني يعد استهتارا بالأرواح.



ولفت إلى أنه تم دفن عدد من الشهداء في حديقة المستشفى رغم مخاطر الاستهداف الإسرائيلي.