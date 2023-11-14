برلماني: السيسي أوقف انتصار الصهيونية على المنطقة بالضرب القاضية

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، و نقيب المحامين الأسبق، إن كل الدول الإفريقية كانت في مقاطعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومصر قامت بإعداد معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي قبل الدول الإفريقية، مما أدى لهرولة الدول الإفريقية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

سامح عاشور يتحدث عن دور الرئيس السيسي

وتابع "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الكثير من التحديات، صمم على وقف صفقة القرن بدعم الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الانتصار الأمريكي الصهيوني سيتحقق بشكل كامل حال تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا الامر.

ولفت إلى ان الرئيس السيسي وقف انتصار الصهيونية على المنطقة بالضربة القاضية، وهذا الامر من خلال رفضه مخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وهذا في حد ذاته انجاز، ولكنه ليس كافيًا، مشيرًا إلى ان الرئيس الأمريكي جون بادين بعد عملية طوفان الاقصى وصل إلى تل أبيب بطائرة عسكرية، وحضر الاجتماع العسكري، وهذا يعكس وجود مخطط أمريكي إسرائيلي لتحويل المنطقة إلى واقع جديد.

وأضاف أن الدول العربية الآن في حالة عجز في الدفاع عن بعضها البعض او الدفاع عن نفسها، معقبًا: "بالصبر والاصرار سننتصر، ولكننا نجحنا في تفويت فرصة تفريغ وتصفية القضية الفلسطينية"