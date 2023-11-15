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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا برفقة أشرف زكي وابنتهما في أحدث ظهور| شاهد

اشرف زكي و روجينا
اشرف زكي و روجينا

نشرت الفنانة روجينا، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت روجينا، في الصورة مع زوجها الفنان أشرف زكي وابنتها ونالت الصورة إعجاب الجمهور


 

وتجدد الفنانة روجينا التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذي خاضت معه آخر أعمالها، وتقدم نفسها في بطولة عملرمضاني بشخصية إنسانية.


تستعد روجينا لخوض موسم دراما رمضان 2024 بعمل جديد بعد نجاح ستهم في الموسم الماضي مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.


 

وقالت روجينا إنها تخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقى إعجاب الجمهور وشخصية درامية وإنسانية جدا مفاجأةللجميع.


 

وتحدثت روجينا في وقت سابق عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي،قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هوصاحب الفكرة حلق الرأس”.

وأضافت “روجينا” خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن فيدورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية.. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالماللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا  "سبرتو “عشان أخد  لون السمار وتصبغالتعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع  لسنة ونصف”.

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