بسبب منشوراتهم عن غزة.. العرب في إسرائيل يتعرضون للملاحقة والطرد| شاهد

طُرد عشرات الطلاب العرب من المدارس والجامعات الإسرائيلية بدعوى دعمهم حماس، لمجرد أنهم طالبوا بوقف إطلاق النار، وتم طرد موظفين فلسطينيين من أماكن عملهم، واشترطت شركات في التعيين ألاّ يكون المتقدم "عربياً".

ومن بين الضحايا، الطالبة بيان الخطيب (23 عاماً) التي تم اعتقالها بسبب منشور على “إنستجرام” عن الأكلة الشعبية "الشكشوكة"، نشرت فيه صورة للطبق الذي طهته للفطور وعلّقت بكلمات تقول: "قريباً سنأكل شكشوكة النصر"، مرفقة بالعلم الفلسطيني.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ووصفت بيان كيف تم إيقافها عن الدراسة في الجامعة على ذمة التحقيق، واعتقالها بعد أسبوعين، واحتجازها في زنزانة مصممة لأربعة أشخاص لكنها تضم تسعة، كلهم معتقلون بسبب قضايا تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.