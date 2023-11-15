عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شك في سلوكها.. ننشر اعترافات المتهم بإنهاء حياة عروسه في الإسماعيلية

المجني عليها
المجني عليها

قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس المتهم بقتل عروسه، ١٥ يوما، بعد تمثيله الجريمة واعترافه بقتلها بسبب شكه في سلوكها.

وقال المتهم في التحقيقات إنه تشاجر مع عروسه بسبب غيرته الشديدة عليها وشكه في سلوكها وتطورت المشاجرة إلى طعنها عده طعنات أودت بحياتها وفر هاربا إلي أن سلم نفسه بالقسم واهتدي إلي الاعتراف بجريمته.


«خسارتك في التراب يا ياسمين»، بهذه الكلمات، جلست «منال» والدة ضحية جديدة من ضحايا العنف ضد المرأة بمحافظة الإسماعيلية ، مكلومة مكتوفة الأيدي، تصرخ وتبكي وتمسك بألبوم صور، طلت فيه الضحية بفستان زفافها.

 

وكشفت والدة عروس الإسماعيلية ضحية غدر زوجها خلال بث مباشر, عن تفاصيل مأساوية عاشتها الضحية التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة نومها بمنزلها بمنطقة الحكر التابعة لقسم ثان وأمام طفلتها ذات الثلاث سنوات.

وكانت العروس قد أطفأت شموع تورتة الاحتفال بعيد ميلادها قبل أيام قليلة لتكمل ٣٣ عاما، وهي تردد لأمها سنة خلصت من عمري يا أمي ولا تعلم أنه العام الأخير.

وسط الحزن الذي خيم علي منزل أسرة الضحية وأطفالها وعلامات الذهول التي ظهرت بقوة على ملامح الأب والأم وأشقائها الشباب، من قيام زوجها بارتكاب جريمته خاصة وأنه تزوجها فقط قبل ٤ أشهر، صرخت الام مطالبة بالقصاص العادل مؤكدة إيمانها بعدالة السماء.

وخلال البث المباشر، كشفت الام المكلومة عن تفاصيل الليلة الأخيرة التي جمعتها بفقيدتها قبل الحادث المأساوي،  الجمعة الماضية، حيث قالت لصدي البلد: “ بنتي مطلقة قبل ثلاث سنوات، ومعها ٣ أطفال، وعريسها الجديد اتقدم لها من سنة وحصلت ظروف منعته لأنه متزوج بأخري في الصعيد، ومن ٤ شهور اتقدم لها تاني ووافقنا وكتبنا الكتاب وتركت ولادها الكبار معايا وبنتها مريم ٣ سنوات كانت معاها، وكل أسبوع تقضي معانا يوم الجمعة، لكن قبل الوفاة بيوم خرجت مع عريسها عشاها برة، ورجعت أخدت حاجات ومشيت، ومن يومها لغاية ما روحت لها البيت تليفونها مقفول".

تتابع والدة الضحية:" منه لله، قتل فرحتي، أول ما روحت لها البيت، شوفت صوان وسمعت قرأن، لآخر لحظة قولت اكيد في عزاء في العمارة، استحالة أصدق أن وردة عمري تتقطف بالطريقة دي، وتطعن غدر، وتموت علي سريرها، قدام طفلة يا دوب ٣ سنوات".

 

تضيف الأم:« طلع كان بيضربها كل يوم وبينكد عليها بسبب غيرته الشديدة وكانت مخبية علينا علشان حصل مرة واحدة واشتكت لي وكنت هطلقها منه، والجيران اللي قالولي، منه لله ربنا لا يسامحه".

وأقدم عريس على قتل عروسه بعد مرور 4 أشهر على زفافهما بمنطقة الحكر بنطاق قسم ثان بمحافظة الإسماعيلية.

 


وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا بالعثور على جثة سيدة تدعى ياسمين، مقيمة بمنطقة الحكر، داخل غرفة نومها مطعونة بسكين وهروب زوجها.

 


كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.
 

 

واتهمت أسرة المجني عليها زوجها بارتكاب جريمته بسبب غيرته الشديدة عليه وقيامه بتعنيفها المستمر خلال فترة زواجهم والتي استمرت 4 أشهر، شهد خلالها الجيران علي وقوع التشاجرات بينهما والاعتداء عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يحتجز أكثر من 200 شخص بساحة مستشفى الشفاء في غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين

الإعلام الفرنسي يبرز أهمية زيارة وزير الدفاع لمصر

«حكومة نتنياهو تخلت عنا».. الإعلام العبري يبرز إحباط عائلات الآسرى الإسرائيليين

لأول مرة.. الرئيس التركي يتعهد بعزل إسرائيل دوليا |تفاصيل

رونالدو طلبه.. نجم عالمي يرفض الانضمام للنصر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ