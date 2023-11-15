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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب حقوق ينهى حياته بسبب علاقة عاطفية في القليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

أنهى طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق حياته بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث قام بشنق نفسه بحبل ربطه في سقف السلم بين الدور الأول والثاني، وذلك بسبب علاقة عاطفية كانت تربطه بفتاة وتقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل أهلها.

حرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى.

تلقى الرائد محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالانتحار، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص، تواجد شخص معلق من رقبته بحبل فى سقف السلم بين الدور الأول والثانى ويدعى "كريم. م. ع"، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، مقيم بلتان دائرة المركز.

وبسؤال والدته وتدعى "مديحة. ع"، 60 سنة، ربة منزل، مقيمة نفس العنوان، أقرت أن نجلها المتوفى كانت تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيا،ت وكان يرغب في الزواج منها، إلا أن أهلها رفضوا ذلك الزواج، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة ذلك، ولا تشتبه في الوفاة جنائيا ولا تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر بعد استئذان النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض.

القليوبية الطب الشرعى النيابة العامة أمن القليوبية تقرير الطب الشرعي حالة نفسية سيئة كلية الحقوق

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