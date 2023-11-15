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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا لطيف أول الليل مائل للبرودة آخره والعظمى 27

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا / الخميس/ معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .


وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .


بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية . 


أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الادارية 27 18
6 اكتوبر 28 18
بنهــــا 27 19
دمنهور 26 18
وادى النطرون 27 18
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 26 19
الزقازيق 27 19
شبين الكوم 27 19
طنطا 26 19
دمياط 26 19 
بورسعيد 26 18
الإسماعيلية 28 17
السويس 27 18
العريش 26 17
رفح 25 18
رأس سدر 28 20
نخل 26 14
كاترين 24 13
الطور 29 21
طابا 29 20
شرم الشيخ 30 21
الاسكندرية 26 18
العلمين الجديدة 26 18
مطروح 25 17
السلوم 26 15
سيوة 25 13
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 20
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 22
شلاتين 30 25
حلايب 26 23
أبو رماد 28 22 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 27 17
بني سويف 28 16
المنيا 28 15
أسيوط 28 15
سوهاج 29 17
قنا 29 18
الأقصر 29 18
أسوان 30 19
الوادى الجديد 31 18
أبوسمبل 31 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 33 23
المدينة 30 18 
الرياض 26 16
المنامة 28 23
أبوظبى 34 25
الدوحة 29 23
الكويت 27 18
دمشق 23 11
بيروت 25 21
عمان 21 12
القدس 22 13
غزة 24 18
بغداد 23 15
مسقط 30 24
صنعاء 26 10
الخرطوم 35 22
طرابلس 25 17
تونس 26 15
الجزائر 21 13
الرباط 23 10
نواكشوط 37 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 02
إسطنبول 16 08
إسلام آباد 25 10
نيودلهى 27 15 
جاكرتا 33 25
بكين 11 01-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 19 12
أثينا 23 13
روما 21 14
باريس 12 08
مدريد 19 10
برلين 09 02
لندن 10 06
مونتريال 10 05
موسكو 02 04-
نيويورك 16 09
واشنطن 19 07
أديس أبابا 25 11

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