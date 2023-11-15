مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة منى عوكل، إن محافظات القطاع المختلفة تشهد غارات عنيفة، آخرها وأكثرها إسقاطا للضحايا هو قصف بناية في بني سهيلة أسفرت عن 12 شهيدا وعشرات الجرحى.

وأضافت أن هذه الاستهدافات امتدت إلى شمال غزة وتل الزتر والشيخ رضوان وشارع النصر وشارع الرمال ومحيط المستشفى الإندونيسي، ومازالت تدور اشتباكات عنيفة في هذه الأماكن بين المقاومة وقوات الاحتلال.

ولفتت إلى أن هناك مستشفيات اقتحمتها قوات الاحتلال واعتقلت فيها أكثر من 200 شخص، ووفقا لمصادر داخل مستشفى الشفاء فإن الاحتلال عزل الأقسام عن بعضها، وما عاد بإمكان الأطباء الوصول للمرضى أو لمخازن الأدوية.

عناصر مقاومة

وذكرت أن جنود الاحتلال حتى الآن مازالوا يبحثون في كل مكان في مستشفى الشفاء عن ما قالوا إنه عناصر مقاومة مختبئة، بينما طلبت المقاومة جهات محايدة للتفتيش، ومازال الحصار مضروب حول عدد من المستشفيات الأخرى.