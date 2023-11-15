فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية بمستشفى الشفاء في غزة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، أن "باريس تذكر إسرائيل بأنها ملزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يوفر الحماية للبنية التحتية للمستشفيات ويضع مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والحذر".

وأكدت أنه “يجب ألا يدفع الفلسطينيون ثمن أفعال حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي طرد أطفالا ومرضى من مستشفى الشفاء إلى الشارع وحرمهم من تلقي العلاج.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال ترك أطفالا ومرضى يواجهون مصير الموت والقصف والقتل تحت تهديد السلاح.

وفي سياق آخر؛ ذكرت وكالة "الأونروا" في غزة قائلة : وصلنا 23,027 لترًا من الوقود من مصر (ما يعادل نصف شاحنة) وتم تقيد استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية لنقل المساعدات فقط من رفح.