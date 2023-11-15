الإعلامي الحكومي: جيش الإحتلال طرد أطفالا ومرضى من مستشفى الشفاء إلى الشارع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي طرد أطفالا ومرضى من مستشفى الشفاء إلى الشارع وحرمهم من تلقي العلاج.

وذكر الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال ترك أطفالا ومرضى يواجهون مصير الموت والقصف والقتل تحت تهديد السلاح.

وفي سياق آخر؛ ذكرت وكالة "الأونروا" في غزة قائلة : وصلنا 23,027 لترًا من الوقود من مصر (ما يعادل نصف شاحنة) وتم تقيد استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية لنقل المساعدات فقط من رفح.

وأضافت :الكمية تمثل 9% فقط مما نحتاجه يوميًا لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.

وتابعت : نصف شاحنة من الوقود لا تكفي على الإطلاق! لدينا حاجة للوقود أكبر من ذلك بكثير.

واتمت : استخدام الوقود كسلاح حرب يجب أن يتوقف على الفور.