روسيا تكشف عن موقفها تجاه الوضع في قطاع غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن حل الوضع في قطاع غزة يتوافق مع النهج الروسي تجاه هذه القضية.

موسكو تتفق مع موقف جامعة الدول العربية بشأن غزة

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، "بالنظر إلى الوضع الكارثي الحالي في قطاع غزة، تظل الأولوية هي مهمة الوقف المبكر للأعمال العدائية وتوفير المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. وفي هذا الصدد، نلاحظ الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

وتابعت: "لقد اجتمعوا في 11 نوفمبر في الرياض لعقد قمة مشتركة، نتج عنها اعتماد بيان حول ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار وتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة.. ويتوافق هذا الموقف مع توجهاتنا المبدئية".

وذكرت زاخاروفا، أن “الجانب الروسي مستعد لمزيد من التنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي من أجل تهدئة الوضع في منطقة الصراع ونقله إلى مستوى البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية شاملة في سوريا وفقا للإطار القانوني الدولي المعروف”.