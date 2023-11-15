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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تفجر مبنى المجلس التشريعي غرب غزة

أرشيفي
أرشيفي

ذكرت إذاعة الأقصى أن قوات الاحتلال فجرت مبنى المجلس التشريعي غرب غزة.

كما ذكرت مصادر من داخل مجمع الشفاء بغزة أن جيش الاحتلال أجبر المحتجزين على خلع ملابسهم.

فيما ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على أبراج الصالحي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 26.

وكان التلفزيون الفلسطيني كشف، اليوم الأربعاء، عن  احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 شخص بساحة مستشفى الشفاء.

كانت روسيا علقت اليوم، الأربعاء، على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى هذه المبادرة: "أنتم تعلمون أننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا أطرافا في نظام روما الأساسي، لذلك ليس لدينا ما نقوله حيال ذلك".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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