الأمم المتحدة : الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ للفلسطينيين

في جنوب قطاع غزة..



اكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث انه من المهم جدا إيصال المساعدات إلى غزة خصوصا الوقود والمعدات الطبية

وأوضح في تصريحات صحفية له ان الوقود أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه داخل القطاع

كما دعا إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل؛ مشيرا الي ان الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ في جنوب قطاع غزة

فيما شدد علي ضرورة تمكين المدنيين من الانتقال إلى أماكن آمنة.

وأتم تصريحاته قائلا : نحث على السماح لسكان شمال غزة النازحين من العودة إلى منازلهم