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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات | سوق أبوظبي العالمي يصدر ملحقًا للبنود التعاقدية القياسية للمفوضية الأوروبية

سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

أصدر واعتمد سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات - اليوم، ملحقاً للبنود التعاقدية القياسية الخاصة بالمفوضية الأوروبية في ما يخص نقل البيانات الشخصية.

وبموجب هذه الخطوة الرائدة، أصبح سوق أبوظبي العالمي هو الأول في المنطقة الذي يصدر هذا الملحق الخاص ببنود عقود الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الشركات في سوق أبوظبي العالمي التي لديها عمليات نقل بيانات تتضمن معلومات الأفراد.

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ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظرًا لقوانين حماية البيانات والخصوصية الدولية، ومن بينها لوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، والتي تفرض قيودًا على عمليات نقل البيانات عبر الحدود دون توفير ضمانات الحماية مناسبة.

وفي إطار هذه المبادرة، ستتمكن الشركات من استخدام ملحق البنود التعاقدية القياسية كآلية نقل تمتثل للوائح حماية نقل البيانات في سوق أبوظبي العالمي، حيث قام السوق فعليًا بإصدار الملحق للبنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية.

ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للشركات تقليل الازدواجية وإزالة التزامات الإضافية للامتثال، مما يعود بالنفع على كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة في سوق أبوظبي العالمي، التي تعتمد على الضمانات الحالية، التي توفرها البنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهد الاقتصاد الرقمي العالمي نموًا كبيرًا، حيث تمثل البيانات والتجارة الرقمية الآن ما يقرب من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يعادل نحو 11 تريليون دولار أمريكي.

ومع استمرار تقدم التقنيات المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية، فمن المرجح أن تنمو التجارة الرقمية بشكل كبير خلال السنوات الـ 5 إلى 10 القادمة ويظل سوق أبوظبي العالمي ملتزمًا بترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للشركات الإقليمية والدولية في العديد من القطاعات بما في ذلك التمويل والتقنيات والقطاعات المهنية.

وقال ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻔوض ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳوق أﺑوظﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ " تدعم عمليات نقل البيانات اليوم، المجتمعات المعولمة والمترابطة، ويعتبر تدفق البيانات الدولية أمرًا بالغ الأهمية للعديد من الشركات في سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزًا ماليًا دوليًا.

ويبحث "مكتب حماية البيانات" عن فرص دعم هذه الشركات والحفاظ على حقوق الأفراد.. ويمكن الآن للشركات في سوق أبوظبي العالمي التي تطبق البنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية، الاستفادة من "ملحق سوق أبوظبي العالمي" كضمان مناسب بموجب لوائح حماية البيانات لدينا للعام 2021.. ولن يسهّل هذا الملحق عمليات نقل البيانات عبر الحدود وحسب، بل سيخفّض أيضًا التكاليف الادارية والازدواجية والجهد الذي تبذله الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

كما أصدر "مكتب حماية البيانات" إرشادات تكميلية لدعم الشركات خلال تنفيذها لبنود الملحق الخاص بالاتفاقيات التعاقدية النموذجية الحالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، حيث تشرح كيفية استخدام المحلق من قبل الشركات.

 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج سوق أبوظبي العالمي المفوضية الأوروبية مال واعمال نقل البيانات الشخصية Finance Real Estate

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