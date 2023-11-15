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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حكاية روحى فيك الحلقة 9.. فراس سعيد يقع ضحية لخطة سمر مرسي

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من حكاية «روحى فيك» المكون من 10 حلقات ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة التاسعة مشهد فلاش باك ل "جميلة_ عائشة بن أحمد" التي فقدت زوجها وهي تطلب وضع مدفنين في العزبة بدلاً من قبر واحد، قبل أن تطلب من "سليمان_ محمد عبد العظيم" أن يحاول وصولها إلى روح زوجها الميت مقابل أن توهب نفسها للشيطان.

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ثم بدأت الحلقة من حكاية "روحى فيك"، حول حديث "ياسمين_ سمر مرسي"، مع الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله"، بعد زواج زوجها "حازم_ فراس سعيد" من "ندى_ هلا السعيد"، وإتفاقها مع الشيخ عليه حتى تنتقم منه.

ثم شهدت الحلقة 9 من حكاية "روحي فيك"، حول زيارة "ثابت_ نور محمود" ل "سحر_ عائشة بن أحمد"، فى أحد معارض الفنون التشكيلية وعندما جاء ثابت إختفى "خالد_ محمد كيلاني" الذى كان يلازمها فى ذات الوقت، وقال "ثابت_ نور محمود إلى سحر- عائشة بن أحمد" أنه جاء له حتى يحجز هذه اللوحة التي تشبها، ولكنها قالت له أن هذه اللوحة ليست للبيع، ثم واجهها يوسف صاحب المعرض بسرقة اللوحة الرئيسيه.

وكما جاء بالأحداث تنفيذ ياسمين_ سمر مرسي" خطتها وفاجأت زوجها وهو مع "ندى_ هلا السعيد"، أثناء قضاءه شهر العسل ثم واجهته أمام أهله بخيانته وطلبت منه أن يطلق ندى_ هلا السعيد.

وأنتهت الحلقه 9 من حكاية «روحى فيك»، على ذهاب "سحر_ عائشة بن أحمد" وزوجها "خالد _ محمد كيلاني"، إلى العزبة بعد موافقته بالذهاب إليها.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

55 مشكلة حب الأحداث الهامة الحلقة التاسعة الفنون التشكيلية بتوقيت القاهرة

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