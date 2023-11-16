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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحلة المونديال.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجيبوتي ونظام التصفيات

منخب مصر
منخب مصر

يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة منتخب جيبوتي. 

 

الفراعنة يطمحون لتحقيق حلم الوصول للمونديال للمرة الرابعة

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

 

 

النني: سنبذل ما في وسعنا لتحقيق حلم المصريين  للوصول إلى كأس العالم

وفي حديثه حول هذه المباراة أكد نجم منتخب مصر محمد النني في تصريحات خلال  مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أن مباراة جيبوتي هي مواجهة هامة؛ لأنها في بداية المشوار والتي ستعطينا دفعة قوية لما هو قادم".

وأضاف: "نريد إخبار الخصوم أيضًا أننا سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى كأس العالم لتحقيق حلم المصريين". 

 

مجموعة مصر في التصفيات

 

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى بالتصفيات بجانب إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وجيبوتي. 

 

نظام التأهل بالتصفيات المؤهلة لكأس العام

 

وسيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.

 

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة أفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقاً بعد نهاية التصفيات.

 

وهذا يعني أن أفريقيا ضمنت تسعة مراكز في النهائيات الموسعة التي تضم 48 فريقاً مع احتمال إضافة فريق عاشر عبر التصفيات.  

 

تاريخ لقاءات مصر ضد جيبوتي

سبق أن التقى المنتخبان في مناسبتين، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، حقق خلالهما المنتخب المصري الفوز، الأولى في يونيو 2008، وفاز الفراعنة برباعية نظيفة في جيبوتي بأقدام عمرو زكي، حسني عبدربه، أحمد حسن، وأحمد عيد عبدالملك.

وكرر منتخب مصر فوزه على نظيره الجيبوتي في القاهرة برباعية دون رد، في أكتوبر 2008، عن طريق عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبوتريكة، ورياض سعيد لاعب جيبوتي بالخطأ في مرماه.

 

قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مباراة جيبوتي والتي ضمت كلا من :

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، محمد هاني، عمر كمال، على جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح، طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفي فتحي، حسين الشحات، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

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