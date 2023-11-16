هل يوجد فائدة من إقامة الأربعين أو السنوية للمتوفى؟.. الإفتاء توضح

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه لا يوجد في الشرع ما يلزم الإنسان بإقامة الأربعين وذكرى تأبين الميت، مشيرا إلى أنه لا يحرم الاجتماع بعد وفاة الميت ب40 يوما أو قبله أو بعده، والدعاء له وقراءة القرآن ووهب مثل ثوابه إلى الميت.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل ينتفع الميت بإقامة الأربعين؟ أن الميت ينتفع عموما بالأعمال الصالحة التي يفعلها الأحياء ويهدون مثل ثوابها للميت، لافتا إلى أنه لا يشترط الالتزام بيوم الأربعين أو القول بأنه أفضل من غيره بقوله: «الميت لا ينتفع بالأيام، الميت ينتفع بالأعمال».

حكم إقامة الأربعين

أكدت دار الإفتاء ذكرت أن إحياء ذكرى الأربعين للميت: إن كان مقتصرا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى الميت فلا حرج في ذلك.

وأضافت في فتوى لها أنه إن كانت الذكرى تقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يعلن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتما آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يكره شرعا(يكرهه الله ورسوله)؛ لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يطيقون.



دعاء الجمعة للمتوفي

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور دعاء الجمعة للمتوفي اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه



اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلااللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.



اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردا وسلاما اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة،برحمتك يا أرحم الراحمين.



دعاء للميت مؤثر جدا

علينا أن نحرص على الدعاء للميت في كل صلاة ، ولجميع موتى المسلمين، ودعاء للميت مؤثر جدا هو محل بحث الكثيرين عبر جوجل، لذا حرصنا على تقديمه في السطور التالية مع أنه لم يرد نص كلمات من السنة بهذا العنوان لكن الدعاء للميت جائز شرعا بالكلمات التي يستطيع المسلم قولها أو حفظها.

اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم

اللهم احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك

-اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له

اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين

اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم اعف عنه، فإنك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهم إنه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.