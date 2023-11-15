نبيلة مكرم : بدأت عملي بوزارة الهجرة من العدم واستعنت بشباب البرنامج الرئاسي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، إن شباب البرنامج الرئاسي أصبحوا معاونين لوزير الهجرة، مؤكدة أنهم إضافة كبيرة جدًا.

وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عندما كنت في نفس سنهم مكانش عندنا حاجة زي كدة، وبدأت المهام في الوزارة من العدم".



وتابعت أن أول ملف عملت عليه كان التواصل مع المصريين بالخارج والكيانات المصرية بالخارج أيضًا، وكانت هناك خلافات كثيرة جدًا.



واستكملت: "الأمر في البداية كان صعبًا وتركت هذا الملف وعملت على ملف الجيل الثاني والثالث من أجل جذب الرعيل الأول الذي كان يريد ربط أولاده بمصر".

الجيل الثاني والثالث



وأردفت: "أقمنا معسكرات ثم رجعت للكيانات مرة أخرى لأنني لم أكن وزيرة شرفية وكانوا شاهدوا العمل مع الجيل الثاني والثالث وأقمنا وقتها أول مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج وحضروا وبعد المؤتمر العلاقات كانت رائعة جدًا".