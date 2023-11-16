والد جنى أقنع ابنته بترك والدتها لتعيش معه وحدثت الكارثة

كشفت والدة الطفلة جنى، البالغة من عمرها 8 سنوات، تفاصيل مأساة ابنتها، ضحية تصفية الحسابات بين والدها ووالدتها بعد انفصالهم، قائلة "أن طليقي ترك ابنته ولم يراها أو يقوم بالصرف عليها لمدة 4 سنوات كاملة، إلا 300 جنيه، نتية حكم المحكمة العرفية.



وقالت والدة جنى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه تزوجت بعد الإنفصال بعام، ولكن بعد زواجي ابنتي كانت ترغب في رؤية والدها، ووافقت على طلبها لأنه لم يكن لدي رغبة في حرمانها من والدها

وتابعت والدة جنى، أن والد جنى بعد فترة من وجود ابنتي معه، أكد أن البنت تم هتك عرضها، واتهمني بأني أنا المسئولة عن ذلك