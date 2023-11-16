خايفة أحكيلك تضربني يابابا.. والد جنى يرد على اتهامات طليقته له بالتشهير بابنتهم

أكد أحمد محمد والد الطفلة جنى، أن ما تؤكده طليقته بأنه هو المسئول عن ما حدث للابنة من الإعتداء عليها هو محض كذب، مشيرا إلى ابنته بعد وجودها معه لمدة أسبوع أكدت انها تشعر بالتعب، وقالتلي "خايفة تقول سبب التعب عشان مضربهاش".

وقال أحمد محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “بنتي قالتلي أن أحد أقارب زوج والدتها عمل معاها أفعال غير أخلاقية”.

الإعترافات

وتابع والد الطفل جنى، قائلا: قمت بالتوجه لمركز الشرطة وعملت بلاغ، وعلى الفور تحركت المباحث ونجحوا في القبض على الولد الذي اعتدى على ابنتي، واعترفت بما قام به، ولكنه أنكر تلك الإعترافات في النيابة.