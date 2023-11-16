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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. 56 نائبًا معارضًا يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

أرشيفية
أرشيفية

تعرّض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر لضغوط، الأربعاء، بعد أن صوّت 56 من نواب حزبه، بينهم عدد من أعضاء فريقه السياسي، مع حزب معارض آخر، لمطالبة الحكومة بالدعوة لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعاً التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي ورد فيه: "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".

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ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة على وصول المساعدات إلى غزة، بدلاً من وقف إطلاق النار، الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر.

وترك ثمانية أعضاء من فريق "الظل" الوزاري لستارمر أدوارهم في تحدٍ لموقف الحزب.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعد هذه "ضربة" لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه "متحد ومنضبط"، ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

إسرائيل حماس حركة حماس حزب العمال البريطاني حزب العمال كير ستارمر

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